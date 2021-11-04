لوكاشينكو يستلم الصيغة الجديدة لدستور بيلاروس

قالت وكالة الأنباء BelTA، إنه تم تقديم نسخة من الصيغة الجديدة لدستور بيلاروس، إلى رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.

ونقلت الوكالة كلمات الرئيس لوكاشينكو في الاجتماع بشأن وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة الجديدة للدستور: "تلقيت الصيغة الأخيرة للدستور، مع مراعاة اتفاقاتنا مؤخرا، وتعرفت عليها. سنحاول اليوم الحديث عن مواضيع مهمة وحادة تخص بلادنا".

وشدد لوكاشينكو على أن اللجنة الدستورية "قامت بقدر معين من العمل، واقترحت خياراتها الخاصة، والآن ستعمل مجموعة من المختصين على صقل هذا الدستور، أي لصياغته باللغة القانونية".

إقرأ المزيد

ووفقا له، يجب العمل لتشذيب المسائل المبدئية المتعلقة بإعداد التعديلات الدستورية. والأهم فيها، تعزيز دور جمعية الشعب لعموم بيلاروس، وإعادة توزيع الصلاحيات بين هيئات سلطة الدولة، والحفاظ على توازن جهاز الدولة، وغيرها.

وقال لوكاشينكو: "أعتقد أننا سنحتاج إلى اجتماع آخر لمجموعة العمل، وبعد ذلك كما وعدنا، سنقدم النسخة إلى اللجنة الدستورية". بعد ذلك، ستجري مناقشة عامة لمشروع الدستور، وستعرض النسخة النهائية للدستور على المواطنين من خلال استفتاء عام، من المقرر إجراؤه في نهاية فبراير 2022.

المصدر: تاس