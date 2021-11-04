منصور عباس يقول إن نتنياهو حاول استمالته بوعود بإلغاء قانون "كامينيتس"

كشف زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، عن مضمون مفاوضات الائتلاف التي لم تكتمل في 2019 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وقال عباس إنه تلقى وعودا واسعة النطاق، بما في ذلك إلغاء قانون "كامينيتس" الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية أدوات إدارية لفرض مخالفات بناء واسعة النطاق في البلدات العربية بالداخل، في حال انضمامه إلى حكومة بقيادة نتنياهو.

ووصف عباس محاولات حزب "الليكود" الذي يرأسه نتنياهو بـ"النفاق"، قائلا إن "نتنياهو عرض على حزبه كل ما يحصل عليه الحزب كشريك في الائتلاف الآن عندما كان يحاول استمالة الحزب لتشكيل حكومة معه، وأن الليكود يعرف بالضبط ما تمثله القائمة الموحدة".

وأضاف: "نفس الأشخاص الذين يحرضون ضدنا اليوم، يعرفون كل شيء عن جميع أنشطتنا، وعن المنظمات غير الحكومية، وعن معتقداتنا. كل شيء موجود على صفحاتنا في وسائل الإعلام، وكانت أجهزة المخابرات والأمن وإنفاذ القانون على دراية بأنشطتنا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وجميعهم يقولون إنها قانونية".

وقال ساخرا: "نتنياهو علم بذلك، كان رئيسا للوزراء ومسؤولا عن كل الأجهزة الأمنية، وفجأة اكتشف المبادئ وهو يحرض علينا. هو يعتقد أن ما يحق له لا يحق غيره، وأنه الوحيد القادر على تكوين ائتلاف مع القائمة الموحدة، ولكن ليس الآخرين. إذا فعلوا هم ذلك فهذا غير صحيح وغير شرعي".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"