الآلاف يحتشدون ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب

احتج الآلاف من النشطاء اليمينيين وأنصار حزب "الليكود" ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، داعين إلى الإطاحة بالحكومة وإعادة بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

أفادت صحيفة "هآرتس" أن عضو الكنيست فطين ملا من "الليكود" قال للحشد إن النائب في الائتلاف منصور عباس عن حزب القائمة العربية الموحدة "يأخذ أموالنا ويقتل جنودنا".

ويبدو أن المسيرة هي أكبر احتجاج حتى الآن نظمته المعارضة اليمينية ضد الحكومة، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "ليس لديك تفويض بمحو الدولة اليهودية"، "حكومة يهودية من أجل دولة يهودية"، "خيانة بينيت/شاكيد هي جريمة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"