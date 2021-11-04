تفاديا لسيناريو الانتخابات المبكرة.. الكنيست الإسرائيلي يتبنى أول ميزانية منذ 3.5 أعوام

لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف، تمكن الائتلاف الحاكم في إسرائيل من تمرير مشروع ميزانية الدولة للعام الحالي في الكنيست وتفادي سيناريو توجه البلاد إلى انتخابات مبكرة جديدة.

وأقر الكنيست ميزانية الدولة لعام 2021 بالقراءتين الثانية والثالثة فجر اليوم الخميس خلال جلسة ماراثونية استمرت طيلة الليل، بعد رد جميع التحفظات التي قدمتها المعارضة.

صوت 61 نائب لصالح تبني ميزانية الدولة بقيمة 609 مليارات شيكل (194 مليار دولار)، مقابل 59 معارضا.

واستفاد عدد من المشرعين من هذا الفارق الضيق بين مؤيدي المشروع ومعارضيه لفرض بعض المطالب على الائتلاف الحاكم قبل التصويت.

ورحب رئيس الوزراء بينيت على حسابه في "تويتر" بتبني الميزانية، وذكر: "بعد سنوات من الفوضى، شكلنا حكومة ودحرنا سلالة دلتا والآن الحمد لله أقررنا ميزانية لدولة إسرائيل! نواصل المضي قدما على قدم وساق".

وكان تمرير مشروع الميزانية يعد اختيارا رئيسيا أمام حكومة بينيت، وكان عدم تبني هذه الوثيقة في موعد أقصاه 14 نوفمبر سيدفع البلاد تلقائيا إلى انتخابات مبكرة جديدة.

ومن المتوقع أن يستأنف المشرعون صباح اليوم جلستهم الماراثونية للتصويت على مشروع الميزانية للعام المقبل بقيمة 573 مليار شيكل (183 مليار دولار) وقانون الترتيبات الاقتصادية الذي سيحدد تفصيل تطبيق الخطة المالية للدولة.

وتشمل الميزانية الجديدة تخصيص نحو 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي، تلبية للشرط المطروح من قبل "القائمة العربية الموحدة"، أحد أعضاء الائتلاف الحاكم.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "مكان"