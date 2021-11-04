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بسبب نقص الجزارين.. بريطانيا تبدأ بنقل الذبائح إلى الخارج

مال وأعمال

بسبب نقص الجزارين.. بريطانيا تبدأ بنقل الذبائح إلى الخارج
Sputnik
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قالت جمعية منتجي اللحوم البريطانية (BMPA)، إن المنتجين باشروا بنقل الذبائح إلى الخارج لكي يتم تقطيعها وتوضيبها، بسبب نقص الجزارين في بريطانيا حاليا.

وأضافت الجميعة، في تغريدة على تويتر: "في سبتمبر الماضي، قامت BMPA، بإبلاغ موقع Trans.INFO (المختص بشؤون النقل والخدمات اللوجستية) بأن نقص العمالة في بريطانيا قد يجبر منتجي اللحوم على نقل الذبائح إلى الخارج لتتم هناك عملية تقطيعها وتجهيزها قبل نقلها مرة أخرى إلى المملكة المتحدة للبيع. هذه العملية تجري في الوقت الراهن".

تعاني بريطانيا في الفترة الأخيرة، من نقص حاد في اليد العاملة على خلفية جائحة فيروس كورونا ونزوح العاملين إلى الخارج بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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ووفقا لتقديرات BMPA، يبلغ حجم النقص، حوالي 10000 جزار، ويستغرق تدريب وتوظيف الجزار المؤهل تماما، 18 شهرا.

المصدر: نوفوستي

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