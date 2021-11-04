الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية تدعو لاتخاذ إجراءات وقائية ضد كورونا في الشتاء

دعت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية "رودونغ شينمون"، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات وقائية شاملة ضد كوفيد -19، تحضيرا لموسم الشتاء.

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وقالت "رودونغ شينمون"، وهي صحيفة تابعة لحزب العمال الحاكم، إنه "في فصل الشتاء، من المهم أن نكون على وعي أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات شاملة لمكافحة الفيروس".

واعتبرت أن "فيروس كورونا يمكن أن ينتقل حتى من خلال تساقط الثلوج".

ووصفت الصحيفة خطوات السيطرة على الفيروس والوقاية منه خلال الشتاء بأنها مشروع "سياسي مهم" لتحديد ما إذا كان سيتم إحراز تقدم في العام الأول من الخطة الاقتصادية الخمسية لكوريا الشمالية.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد كشف النقاب عن خطة تطوير جديدة تركز على الاعتماد على الذات وسط ضوابط حدودية صارمة ضد الفيروس والعقوبات العالمية على اقتصادها.

المصدر: وكالة "يونهاب"