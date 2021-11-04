الحوثيون: خطوة إيران في استرجاع نفطها مع الناقلة الناهبة مشرفة ومسؤولة
علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، محمد علي الحوثي، على إعلان إيران "إحباط" عملية للجيش الأمريكي استهدفت احتجاز شحنة من النفط تحملها ناقلة إيرانية في بحر عمان.
وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، في تغريدة عبر "تويتر": "خطوة إيران في استرجاع نفطها مع الناقلة الناهبة خطوة مشرفة ومسؤولة".
وأضاف: "لن يقبل عدو التوقف عمن يراه عدوه إلا في حال الردع والجهوزية والتحرك السريع".
خطوة #ايران في استرجاع نفطها مع الناقلة الناهبة خطوة مشرفة ومسؤولة— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 3, 2021
فلن يقبل عدو التوقف عن من يراه عدوه الا في حال الردع والجهوزية والتحرك السريع
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أفشل محاولة أمريكية لاحتجاز شحنة نفط لناقلة إيرانية في بحر عمان.
من جهتها، علقت وزارة الدفاع الأمريكية قائلة إن "ادعاءات إيران بأن قواتنا البحرية حاولت الاستيلاء على إحدى ناقلاتها النفطية خاطئة وغير صحيحة".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي قوله إن قوات الحرس الثوري احتجزت بالقوة في 24 أكتوبر الناقلة MV Southys التي تبحر تحت علم فيتنام.
ووفقا لبيانات موقع MarineTraffic.com المخصص لمتابعة الملاحة البحرية، لا تزال هذه السفينة في ميناء بندر عباس الإيراني منذ نهاية أكتوبر.
بدوره، قال مسؤول في البنتاغون طلب عدم الكشف عن اسمه لمجلة "نيوزويك" إن الحادث وقع في خليج عمان الأسبوع الماضي، مفندا ادعاءات الحرس الثوري الإيراني بأن الناقلة المحتجزة استخدمت من قبل الجيش الأمريكي في محاولته مصادرة شحنة ناقلة نفطية أخرى إيرانية.
وشدد المسؤول على أن دور القوات الأمريكية في الحادث اقتصر على المتابعة فقط، مشيرا إلى أن العسكريين الأمريكيين بادروا إلى متابعة الوضع بعد رصدهم 10 قوارب سريعة إيرانية ومروحية في موقع الحادث.
المصدر: RT
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