سفينة بريطانية محتجزة لدى فرنسا تغادر إلى بريطانيا

أظهرت بيانات لمواقع متابعة للملاحة أن سفينة الصيد البريطانية "كورنيليس غيرت جان" التي تم توقيفها في فرنسا الأسبوع الماضي، غادرت ميناء لوهافر الفرنسي متوجهة إلى بريطانيا.

وحسب موقع marinetraffic.com، فإن السفينة البريطانية كانت تتجه إلى ميناء شورهام البريطاني.

وغادرت السفينة بعد أن قضت محكمة في مدينة روان الفرنسية يوم الأربعاء، بالإفراج عن السفينة ورفض المطالبة بأن يدفع قبطانها غرامة 150 ألف يورو، حسب محامي القبطان.

إقرأ المزيد

وتم احتجاز السفينة الأسبوع الماضي، حيث قالت السلطات الفرنسية إن السفينة كانت تقوم بالصيد في المياه الفرنسية دون الرخصة المطلوبة.

ويأتي ذلك على خلفية الجدل بين فرنسا وبريطانيا بشأن الرخص لصيد الأسماك، حيث اتهمت باريس المملكة المتحدة بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاق "بريكست" في ما يتعلق بإصدار التراخيص للصيد ومنحها للسفن الفرنسية.

وهددت فرنسا بتشديد الرقابة على الشاحنات القادمة من بريطانيا ومنع السفن البريطانية من الرسو في الموانئ الفرنسية، بينما ترفض لندن الاتهامات الموجهة إليها.

المصدر: "رويترز"