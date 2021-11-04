وكالة: وزارة الدفاع التركية تنفي صحة تقارير عن نقل بطاريات "إس 400" لقاعدة إنجرليك
Reuters Vitaly Nevar
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نفت مصادر في وزارة الدفاع التركية في تصريح لوكالة "الأناضول" التقارير حول نقل بطاريات أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي، إلى قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة.
وأشارت الوكالة إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تداولت أنباء تفيد بنقل بطاريات منظومة "إس 400" التي تمتلكها تركيا إلى قاعدة إنجرليك.
وأضافت أن مصادر في وزارة الدفاع أكدت أن "هذه الادعاءات غير صحيحة مطلقا".
المصدر: "الأناضول"
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