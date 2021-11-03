واشنطن: المفاوضات مع إيران يجب أن تستأنف من النقطة التي توقفت فيها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي يجب أن تستأنف من النقطة التي توقفت فيها مع انتهاء جولتها السادسة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "نرحب بإعلان الاتحاد الأوروبي عن تنسيقه لكافة المشاركين في المفاوضات حول العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، واستئناف الجولة السابعة من المفاوضات في 29 نوفمبر".

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وأضاف: "لتكون المفاوضات ناجحة، ولنتمكن من تجاوز الخلافات المتبقية، يجب أن تستأنف المفاوضات من النقطة التي انتهت فيها الجولة السادسة منها".

وقال: "لا نزال نعتقد أنه يمكن التوصل إلى التفاهم بشأن الالتزام المتبادل بالاتفاق النووي بعد تسوية بعض القضايا المتبقية... وإذا كان موقف الإيرانيين جديا، فسنتمكن من تحقيق ذلك بسرعة".

وأشار إلى أن "الفرص لن تبقى متوفرة إلى ما لا نهاية له".

وأكد أن الوفد الأمريكي إلى المفاوضات سيترأسه المبعوث الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

المصدر: وكالات