الرئيس الإيراني: الشعب لن يتحمل الفساد وسأواجه من يتورط في عمليات من هذا النوع
Reuters Didor Sadulloev
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnku
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني لن يتحمل الفساد، مؤكدا أنه سيواجه من يتورط في عمليات من هذا النوع.
وقال رئيسي في تصريح إن "الشعب قد يتحمل الفقر والمشاكل المعيشية لكنه بالتأكيد لن يتحمل الفساد".
وأضاف: "لن أتقيد بأي خط أحمر في مواجهة الفساد، وسأواجه من يتورط في عمليات فساد حتى إن كان من مكتب الرئاسة أو مساعدي ونواب الرئيس أو الوزراء".
وتابع: "حاولت اختيار الفريق الحكومي من أصحاب الأيادي البيضاء ومن بين من يقف ضد الفساد ويكافح هذه الظاهرة".
المصدر: "موقع دولت"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.