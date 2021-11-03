الرئيس الإيراني: الشعب لن يتحمل الفساد وسأواجه من يتورط في عمليات من هذا النوع

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني لن يتحمل الفساد، مؤكدا أنه سيواجه من يتورط في عمليات من هذا النوع.

وقال رئيسي في تصريح إن "الشعب قد يتحمل الفقر والمشاكل المعيشية لكنه بالتأكيد لن يتحمل الفساد".

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وأضاف: "لن أتقيد بأي خط أحمر في مواجهة الفساد، وسأواجه من يتورط في عمليات فساد حتى إن كان من مكتب الرئاسة أو مساعدي ونواب الرئيس أو الوزراء".

وتابع: "حاولت اختيار الفريق الحكومي من أصحاب الأيادي البيضاء ومن بين من يقف ضد الفساد ويكافح هذه الظاهرة".

المصدر: "موقع دولت"