موسكو: استئناف مفاوضات فيينا يفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن استئناف مفاوضات فيينا سيفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران وعودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي.

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وكتب أوليانوف على حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي ستستأنف في 29 نوفمبر. ويفتح هذا القرار الجماعي الذي طال انتظاره، الطريق أمام رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودتها إلى الالتزام الكامل بشروط الاتفاق النووي الموقع في عام 2015".

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي تعليقا على إعلان الخارجية الإيرانية حول عودة طهران إلى المفاوضات النووية في فيينا يوم 29 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي