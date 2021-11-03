 
مباشر
عاجل
واشنطن تعلن ترؤس روبرت مالي للمفاوضات النووية مع إيران في فيينا بنهاية نوفمبر

أمير بريطاني يواجه المحاكمة في قضية اعتداء جنسي داخل الولايات المتحدة

أخبار العالم

أمير بريطاني يواجه المحاكمة في قضية اعتداء جنسي داخل الولايات المتحدة
Reuters POOL
الأمير آندرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnjr

قال قاض أمريكي إن على الأمير البريطاني آندرو الاستعداد لمحاكمة مدنية على خلفية اتهامات باعتدائه جنسيا على امرأة عندما كانت دون 18 عاما.

وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، إنه يتوقع بدء المحاكمة فيما يتعلق بالدعاوى المدنية التي أقامتها فرجينيا جوفري، بين سبتمبر وديسمبر 2022، بشرط أن يتسنى إعداد هيئة المحلفين بأمان في ظل جائحة كوفيد-19.

وقال كابلان في مؤتمر عبر الهاتف مع محامي آندرو وجوفري: "سأنظر احتمالية أن تكون في سبتمبر، لكن على أية حال، المستهدف هنا هو الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر".

إقرأ المزيد
"التايمز": شرطة لندن تجري مقابلة مع امرأة تتهم الأمير أندرو باغتصابها

ورفعت جوفري (38 عاما) دعوى قضائية ضد الأمير آندرو، وهو دوق يورك والابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، على خلفية أضرار غير محددة في أغسطس.

وقالت إن آندرو أجبرها على ممارسة الجنس في منزل غيسلين ماكسويل رفيقة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين لفترة طويلة في لندن، واعتدى عليها في قصر إبستين بمانهاتن وعلى إحدى جزر إبستين الخاصة في الجزر العذراء الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهم جنائية إلى الأمير آندرو بهذا الصدد.

وكان رجل الأعمال جيفري إبستين قد انتحر، وهو في عمر 66 عاما، بأحد سجون مانهاتن في أغسطس 2019 بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا