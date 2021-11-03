بريطانيا.. ارتفاع في الإصابات وتراجع في الوفيات بكورونا

تراجعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا عن الرقم القياسي الذي سجلته أمس، مقابل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات الجديدة.

وأظهرت بيانات رسمية تسجيل 41299 إصابة جديدة اليوم، مقابل 33865 إصابة أمس.

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ووفق تلك البيانات سجلت بريطانيا اليوم 217 حالة وفاة جديدة خلال 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيدـ19، وذلك تراجعا عن 293 حالة وفاة سجلتها أمس وكانت الأعلى منذ مارس الماضي.

المصدر: "رويترز"