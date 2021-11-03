الولايات المتحدة: مصادرة 920 كيلوغراما من الكوكايين متجهة إلى نيويورك

قالت السلطات الأمريكية إن وكالة مكافحة المخدرات (DEA) صادرت 920 كيلوغراما من "الكوكايين عالي الجودة" متجهة من بورتوريكو إلى منطقة البرونكس في نيويورك.

وتم توجيه لائحة اتهام ضد ثلاثة رجال، هم خورخي أبونتي غوزمان ونيلسون أغرامونتي مينايا وكارلوس ميزونيت لوبيز، للمشاركة في عملية تهريب المخدرات.

ووفقا لإدارة مكافحة المخدرات، فإن أبونتي جوزمان نقل 460 كيلوغراما من الكوكايين في شاحنة مستأجرة من رصيف التحميل في نيوجيرسي إلى منزل في الولاية في 29 سبتمبر، وعثر وكلاء إدارة مكافحة المخدرات في اليوم التالي على شحنة أخرى من المخدرات تبلغ 460 كيلوغراما في نفس رصيف التحميل في نيوجيرسي.

وقال راي دونوفان، الوكيل المسؤول عن الشعبة التابعة لإدارة مكافحة المخدرات في نيويورك في بيان إن "الكمية المصادرة من الكوكايين تقدر قيمتها بملايين الدولارات"، وهي أكبر عملية ضبط للمخدرات منذ حوالي 10 سنوات.

المصدر: "الإندبندنت"