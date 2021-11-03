بينيت يكشف عن "حادثتين بالغتي الأهمية تدلان على قوة إسرائيل"

لفت رئيس الوزراء الأسرائيلي، نفتالي بينيت، في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء إلى "حادثتين بالغتي الأهمية تدلان على قوة إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في مستهل جلسة الحكومة:"إن مكانة إسرائيل العالمية تتعزز باستمرار. وهناك رغبة لدى العديد من الدول، التي قد تشكل هوية بعضها مفاجأة، بالتقرب منّا وبإقامة التعاون معنا".

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وأضاف: "لم يعد التعرف بنا من خلال مفاهيم الصراع أو من قبل أعدائنا، وإنما من خلال ما نكون عليه ومن خلال عطائنا للعالم، سواء في مجال الكورونا أو المناخ او غيرهما من المجالات".

وتابع قائلا: "دعوني أتطرق إلى حادثتين بالغتي الأهمية تدلان على قوة إسرائيل: تمرين "العلم الأزرق" بمشاركة ثمانية أسلحة جو من الأقوى والأفضل عالميًا، الذي جرى في البلاد قبل عدة أيام. وقد تواجد خلاله كل القادة هنا في هذه الغرفة فوردتني الكثير من كلمات المدح لسلاح الجو الإسرائيلي وللتعاون معه. وهناك تمرين آخر يجري حاليا في مدينة إيلات بمشاركة سلاح البحرية الإسرائيلي وسلاح البحرية الأمريكي، الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للولايات المتحدة.. وتدرك الجهة التي يتم توجيه هذه الرسالة إليها الرسالة".

المصدر: RT