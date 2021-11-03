مقتل 6 متمردين و3 من قوات الأمن في هجوم مسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية

قتل ستة متمردين وشرطيان وجندي، اليوم الأربعاء، عندما داهمت جماعة مسلحة بلدة بوكافو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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وأفاد حاكم إقليم جنوب كيفو، ثيو نغوابيدجي كاسي، بأنه "بعد عدة ساعات من عودة الهدوء إلى المدينة، تم اعتقال 36 متمردا".

وتخضع منطقة شمال كيفو، حيث تقع بالونغو ومقاطعة إيتوري المجاورة، لإجراءات أمنية مشددة منذ مايو الماضي لوضع حد لجرائم سفك الدماء التي يرتكبها مقاتلو "تحالف القوى الديمقراطية"، لكن أعمال العنف تتواصل.

المصدر: أ ب