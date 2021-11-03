مقتل 7 أشخاص على الأقل بانفجار قذيفة في ولاية قندوز الأفغانية

أسفر انفجار قذيفة في ولاية قندوز بشمال شرق أفغانستان، اليوم الأربعاء، عن مقتل 7 اشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن شاهد عيان، أن الانفجار وقع نتيجة انفجار قذيفة.

وبحسب وسائل إعلام محلية قد يكون هناك أطفال بين القتلى في الانفجار.

وقد ازدادت وتيرة العنف بأفغانستان في الفترة الأخيرة، حيث تسبب عدد من التفجيرات الانتحارية في سقوط عشرات القتلى والجرحى، وكان آخرها الهجوم الذي استهدف مستشفى أمس الثلاثاء في العاصمة كابل وخلف 25 قتيلا على الأقل، وقد أعلن تنظيم "داعش" في وقت لاحق مسؤوليته عنه.

المصدر: نوفوستي