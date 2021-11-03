إنجلترا.. اتهام رجل بقتل زوجته بعد أربعة أيام على زواجهما

اتهمت شرطة مدينة يوركشاير في إنجلترا، توماس نوت، بقتل زوجته دون ووكر، التي عثر على جثتها في داخل حقيبة بالقرب من منزلها في لايتكليف.

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واتهم توماس نوت، بقتل زوجته التي عثر على جثتها في حقيبة بعد أربعة أيام فقط من زواجهما.

وقال محققون من الشرطة، إنهم يعتقدون أن الزوجة دون ووكر، البالغة من العمر 52 عاما، قتلت بين الأربعاء الأسبوع الماضي والأحد.

وقال متحدث باسم شرطة يوركشاير، إنه تم إيقاف توماس نوت للمثول امام محكمة برادفورد الابتدائية.

المصدر: The Mirror