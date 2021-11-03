وزير الزراعة اللبناني: الأردن أطلق سلسلة من المبادرات تجاه لبنان والأولوية للقطاع الزراعي

أعلن وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، اليوم الأربعاء، أن المملكة الأردنية أطلقت سلسلة من المبادرات تجاه لبنان، خاصة في المجال الزراعي.

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وقال الوزير اللبناني، خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الأردني المهندس خالد الحنيفات، إن "المملكة الأردنية أطلقت سلسلة من المبادرات تجاه لبنان، والأيام المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين عمان وبيروت، والأولوية للقطاع الزراعي".

وأكد وزير الزراعة اللبناني، على عمق العلاقات الأردنية اللبنانية وضرورة تعزيزها وتبادل الخبرات في المجال الزراعي وتذليل العقبات أمام التبادل بين البلدين واستمرارية التعاون المشترك.

بدوره، أكد الحنيفات ضرورة تدعيم سبل التعاون المشترك لخدمة القطاع الزراعي في كلا البلدين، بما يضمن انسياب المنتجات الزراعية للبلدين بشكل مباشر ووفق آليات ميسرة. كما اقترح أن تجري دراسة إمكانية التعاون في مجال مستلزمات الانتاج الزراعي.

المصدر: الجديد