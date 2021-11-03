الخارجية الأمريكية تكشف عن "اهتمام حزب الله" وتعلق على الأزمة اللبنانية الخليجية

أكدت الخارجية الأمريكية أن "حزب الله" اللبناني "يهتم بمصالح إيران أكثر من اهتمامه بمصالح اللبنانيين"، متهمة الحزب بأنه "أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم أزمات لبنان".

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وفي تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، قالت الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث: "حزب الله هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت الى مفاقمة أزمات لبنان، ويتزايد اعتراف العالم بحقيقته كل يوم، فهو ليس مدافعا عن لبنان كما يزعم، إنما هو منظمة إرهابية مكرسة لدفع أجندة إيران الخبيثة".

وأضافت: "حزب الله المدعوم من إيران، منظمة إرهابية أجنبية ومصنفة خصوصا على أنها منظمة إرهابية عالمية بموجب القانون الأمريكي، وأيضا وفقا لكثير من دول العالم..كذلك إن أنشطته الإرهابية وغير المشروعة هي التي تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته، فهو أكثر اهتماما بمصالحه ومصالح إيران الراعية له، أكثر من مصالح الشعب اللبناني، وإن أنشطته الإرهابية والاقتصادية المشبوهة زادت من معاناة الشعب اللبناني".

كما علقت الخارجية الأمريكية على الأزمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج، مؤكدة أن "واشنطن تشجع على وجود علاقات جيدة وتواصل بين لبنان ودول أخرى في المنطقة".

المصدر: "الجمهورية"