اجتماع بين مديري الاستخبارات الخارجية الروسية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في موسكو

التقى مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء بموسكو، بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز.

وقال المكتب الصحفي لهيئة الاستخبارات الروسية، في بيان، إن اللقاء بحث مسائل التفاعل بين الوزارات في إطار العلاقات الروسية - الأمريكية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.

وتم الاجتماع بمبادرة من الجانب الأمريكي.

ويعد هذا أول لقاء مباشر بين ناريشكين وبيرنز الذي تم تعيينه على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام.

وفي وقت سابق قال ناريشكين إنه هنأ بيرنز كتابيا بتوليه هذا المنصب، وأعرب عن أمله في لقاء شخصي.

كذلك أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، أمس الثلاثاء، بأن سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، اجتمع في موسكو مع بيرنز وناقش الطرفان العلاقات الروسية - الأمريكية.

المصدر: نوفوستي