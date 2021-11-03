الرئيس الفلبيني يهدد بمحاسبة المسؤولين عن بطء عمليات التطعيم ضد كوفيد 19

أكد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي الحكومات المحلية سيعاقبون على التراخي في نشر التطعيمات ضد فيروس كورونا، حيث تسعى البلاد إلى فتح الاقتصاد قريبا.

وقال دوتيرتي إنه لا يوجد سبب يمنع زيادة التطعيمات اليومية إلى ما لا يقل عن مليون، من 500 ألف في المتوسط، ​​لأن البلاد لديها مخزون كاف من اللقاحات.

وأضاف دوتيرتي في خطاب مسجل تم بثه يوم الأربعاء: "رأينا خطوط خطأ في الصورة العامة لبرنامج التطعيم لدينا. لست راضيا عن ذلك".

وقال دوتيرتي إن المسؤولين المحليين "الذين لا يقومون بأداء أو استخدام الجرعات المعطاة لهم بأسرع طريقة سيعاقبون ويخضعون للمساءلة". ولم يصرح بطبيعة هذه العقوبات.

كانت الحكومة الفلبينية تخفف تدريجياً قيود COVID-19 ، وأعلنت يوم الأربعاء أنها رفعت حظر التجول الليلي المفروض في منطقة العاصمة اعتبارًا من يوم الخميس.

وطالب دوتيرتي الشرطة والجيش باستخدام الطائرات والمروحيات لإيصال اللقاحات بشكل أسرع إلى المحافظات.

المصدر: رويترز