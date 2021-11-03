الانتخابات الأمريكية المحلية.. فوز مرشحين من ذوي البشرة الملونة وأصول عربية في مناصب رؤوساء بلديات

اتسمت الانتخابات المحلية في الولايات الأمريكية التي أغلقت صناديق اقتراعها اليوم الأربعاء بنتائج ملفتة وفوزا غيرمتوقع للبعض، إذ فاز ذوي البشرة الملونة ومن أصول عربية بمناصب العمدة.

فوز الجمهوري يونغكين حاكما لفيرجينيا في نكسة للديموقراطيين

فاز المرشح الجمهوري غلين يونغكين في الانتخابات التي أُجريت لاختيار حاكم لولاية فرجينيا، في اقتراع اعتبر اختبارا للديموقراطيين وللرئيس جو بايدن، بحسب ما ذكرته" أ ف ب".

وأظهر فرز أكثر من 95% من الأصوات، تقدم يونغكين (54 عاما) والذي لا خبرة سياسية له بـ2.7 نقطة على الديموقراطي تيري ماكوليف البالغ 64 عاما، الحاكم السابق لهذه الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة (2014-2018).

وقال يوغنكين أمام مناصريه خلال الليل "لقد فزنا" واصفا ما حصل بأنه "لحظة حاسمة ستغير مسار" فرجينيا بعد سيطرة الديموقراطيين عليها لمدة ثماني سنوات.

وحتى النهاية تمسك الديمقراطيون بأمل الفوز، بالولاية الحاسمة التي ينظر إليها على أنها بمثابة اختبار جديد لشعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، باعتبار أن هذه الولاية ظلت لعدة عقود مرتبطة بحكام من الديمقراطيين ووقفت بقوة مع بايدن في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

إلى ذلك قال جو بايدن من غلاسكو حيث يشارك في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 26) قبل اغلاق مراكز الاقتراع: "سنفوز" في هذا الاقتراع "رغم النتائج المتقاربة".

نيويورك.. فوز شرطي سابق من ذوي البشرة السوداء بعمدة المدينة

وفي وقت سابق، فاز عضو الحزب الديمقراطى "إريك آدامز" بانتخابات عمدة مدينة نيويورك بعد تغلبه على مرشح الحزب الجمهورى "كورتيس سيلوا"، في مسيرة خارجة عن المألوف، فقد نشأ آدامز فقيرا في بروكلين وارتكب جنحا في شبابه قبل أن يصبح سياسيا.

ويعد آدامز الذى عمل كشرطى فى مدينة نيويورك لفترة تجاوزت الـ20 سنة، ثانى رجل من أصحاب البشرة السمراء يتقلد منصب العمدة فى نيويورك، بعد الراحل "ديفيد ديكنز"، الذى شغل المنصب من العام 1990 حتى العام 1993.

ويعتبر هذا المنصب الأكثر حساسية في الولايات المتحدة، بعد منصب رئيس الولايات المتحدة،.

بوسطن.. فوز أول امرأة وأول أمريكية من أصل آسيوي بمنصب عمدة بوسطن

أعلنت أنيسة الصيبي جورج، المرشحة لرئاسة بلدية بوسطن انسحابها من السباق لصالح منافستها الليبرالية ميشيل وو، وبهذا أصبحت وو أول امرأة ملونة من أصل آسيوي تتولى رئاسة البلدية.

وذكرت "سي أن أن" أنه "بغض النظر عن الفائزة، فإن بوسطن ستدخل التاريخ بسبب تصويت سكانها لصالح امرأة ديمقراطية في مدينة هيمن عليها الرجال البيض لفترة طويلة"، بحسب موقع "الحرة".

ميشغان.. فوز مرشح من أصل عربي (لبناني) للمرة الأولى بانتخابات بلدية ديربورن

فاز عبد الله حمود(31 عاما)، لأبوين مهاجرين من لبنان، ليكون برئاسة بلدية ديربورن في ولاية ميشغان، ليصبح أول شخص من أصول عربية يتبوأ منصب رئاسة بلدية ديربورن، متغلبا على مفوض مقاطعة واين السابق، غاري ورونشاك.

وحصل حمود على 55٪ من الأصوات مقابل 45٪، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

كان حمود دخل في منافسة ضد 7 مرشحين آخرين في الانتخابات التمهيدية غير الحزبية لشهر أغسطس، وحصل على 42 بالمئة من الأصوات.

حقق الطبيب اليمني الأمريكي، أمير غالب، فوزا تاريخيا في الانتخابات الأمريكية المحلية، كأول يمني يصبح عمدة لمدينة هامترامك في ولاية ميشيغان، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية محلية، وأوضحت أن غالب حقق فوزا ساحقا بنسبة 68% على منافسته العمدة الحالية، كارين ماجوسكي 31٪.

اللحظات الحاسمه لإعلان نتايج الانتخابات وفوز ابن الجالية #اليمنية الدكتور أمير غالب بالفوز بمنصب عمدة مدينة هامترامك وايضا فوز الاخوة ادم البرمكي والأخ خليل الرفاعي بمنصبي أعضاء المجلس البلدي في مدينة هامترامك #اليمن@SA02aujX3XVC9Fg@Moh_Alhouthi@hussinalezzi5

❤❤❤❤ pic.twitter.com/QPS2jSfo9j — NEW🇾🇪الملك اليمني🇺🇸 YORK (@yemeni_200) November 3, 2021

المصدر: RT