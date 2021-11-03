غيانا الدولة الثالثة عشرة التي تعترف باللقاح الهندي المضاد لفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت السفارة الهندية في دولة غيانا بأمريكا الجنوبية أن غيانا أصبحت الدولة الثالثة عشرة في العالم التي تعترف باللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفاكسين" الذي أنتجته الهند.
وقالت السفارة على صفحتها في "تويتر": "اعترفت غيانا بلقاح كوفاكسين الهندي، وهي خطوة مهمة في الشراكة ما بين الهند وغيانا".
وفي وقت سابق سمحت كل من أستراليا واليونان وزيمبابوي وإيران وموريشيوس والمكسيك ونيبال وعمان وباراغواي والفلبين وسريلانكا وإستونيا، بدخول المسافرين المطعمين باللقاح الهندي ضد فيروس كورونا.
المصدر: نوفوستي
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