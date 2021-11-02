بعد تحريرها العام الماضي.. رهينة فرنسية سابقة تعود إلى مالي وتختفي هناك

أفادت صحيفة "لوفيغارو" بأن سلطات باماكو تبحث عن موظفة الإغاثة الفرنسية السابقة صوفي بترونين، التي جرى الإفراج عنها العام الماضي، قبل أن تعود إلى مالي وتختفي هناك.

وأوضحت الصحيفة أن شهودا لمحوا بترونين في منطقة سيكاسو، لتبدأ السلطات في مالي رحلة البحث عنها.

ووفق معلومات موقع RFI، فقد عادت الرهينة السابقة وابنها سيباستيان إلى منطقة الساحل الإفريقي في مارس الماضي، ودخلت مالي عبر الحدود السنغالية وهي تقيم منذ سبعة أشهر في جنوب البلاد.

ونقل الموقع عن أقارب بترونين أن ليس لديها نية للعودة إلى غاو، وهي مدينة شمالية بمالي كانت تقيم فيها حتى اختطافها في عام 2016.

يذكر أن متشددين في مالي أطلقوا في أكتوبر 2020 سراح بترونين، مقابل الإفراج عن 200 مسلح.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية