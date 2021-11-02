بوريل: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، إن بروكسل تشعر بالقلق من إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا.

وجاء في تغريدة نشرها على "تويتر" أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء حالة الطوارئ المعلنة في إثيوبيا. نحن نعارض أي تحركات من جانب جبهة تحرير شعب تيغراي أو جبهة تحرير أورومو لمهاجمة أو محاصرة أديس أبابا".

وأضاف: "لن تؤدي التعبئة الجماهيرية من قبل الحكومة إلا لجر البلاد ومواطنيها إلى مزيد من الحرب الأهلية والتفكك".

The EU is alarmed by the state of emergency declared in #Ethiopia. We oppose any moves by the TPLF or OLA to attack or be-siege Addis.



Mass mobilisation from the Government will only drag the country and its citizens further into civil war and disintegration. #AUEU (1/2) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 2, 2021

وأعلنت الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد بعد بدء متمردي إقليم تيغراي الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.

المصدر: RT + وكالات