جونسون: موقف بريطانيا من الخلاف مع فرنسا بشأن حقوق الصيد بعد "بريكست" لم يتغير

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن موقف بلاده من الخلاف مع فرنسا بشأن حقوق الصيد بعد "بريكست" لم يتغير، حيث عقد مسؤولو البلدين لليوم الثاني على التوالي محادثات لحل النزاع.

وردا على سؤال عما إذا كانت لندن قد غيرت موقفها في مواجهة التهديدات الفرنسية بإجراءات انتقامية، قال جونسون للصحفيين: "الإجابة هي لا".

وأكد: "نعمل بشكل وثيق للغاية مع أصدقائنا وشركائنا الفرنسيين بشأن الأمور التي تهم شعوب العالم أكثر من غيرها، وهي معالجة تغير المناخ وتقليل ثاني أكسيد الكربون"، وأضاف أنه "بالمقارنة، فإن الخلاف حول الصيد وخروج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون المبكر من القمة كانا غير مهمين على الإطلاق".

المصدر: "أ ف ب"