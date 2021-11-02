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ظريف ردا على ترامب: إسرائيل لا تزال تمتلك الكونغرس الأمريكي

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ظريف ردا على ترامب: إسرائيل لا تزال تمتلك الكونغرس الأمريكي
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، أن إسرائيل "لا تزال" تمتلك عمليا الكونغرس الأمريكي.

وكتب ظريف، في تغريدة مقتضبة نشرها اليوم الثلاثاء في "تويتر" تعليقا على تصريح للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث قال إن "إسرائيل كانت بالفعل تمتلك الكونغرس": "إنها لا تزال (تمتلكه) حتى الآن".

وصرح ترامب أمس الاثنين في حديث إذاعي: "التغير الأكبر الذي رآه في الكونغرس هو أن إسرائيل كانت بالفعل تمتلكه منذ 10 و15 عاما وهي كانت قوية جدا، واليوم الوضع معاكس تقريبا".

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورا حادا في عهد ترامب، الذي سحب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران وفرض عقوبات موجعة عليها.

المصدر: RT

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