مقتل 5 أشخاص بينهم روسيان بحادث تحطم طائرة شحن في دولة جنوب السودان (صور)
Reuters
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أسفر تحطم طائرة شحن في جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، عن مصرع 5 أشخاص، بينهم روسيان، اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير مطار جوبا، أن الحادث أسفر عن مقتل جميع الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة، وهم شخصان روسيان، والثلاثة الآخرون من جنوب السودان.
وذكرت الوكالة أن الطائرة من نوع "أنتونوف-26" للشحن.
من جانبها أعلنت السفارة الروسية في أوغندا أنها تتحقق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات تؤكد أو تنفي صحة هذه الأنباء.
المصدر: أسوشيتد برس + تاس
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