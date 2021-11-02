 
مباشر
عاجل
الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيغراي نحو العاصمة

بعد تلافي المشكلة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تتمكن من المشاركة في مؤتمر غلاسكو

أخبار العالم

بعد تلافي المشكلة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تتمكن من المشاركة في مؤتمر غلاسكو
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rn6u

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، وصلت إلى مجمع المؤتمرات في مدينة غلاسكو برفقة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بعد عدم تمكنها من الوصول إلى القاعة أمس.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو ظهرت فيه الحرار، التي تتنقل على كرسي متحرك، خلال دخولها مكان انعقاد القمة بصحبة بينيت.

إقرأ المزيد
بريطانيا تعتذر من إسرائيل لعدم تمكن وزيرة من دخول مجمع المؤتمرات في غلاسكو
بريطانيا تعتذر من إسرائيل لعدم تمكن وزيرة من دخول مجمع المؤتمرات في غلاسكو

وتعهد بينيت، أمس، بدخول الحرار إلى قمة المناخ، ضمن موكبه، بعد واقعة وصفتها الوزيرة الإسرائيلية بالمشينة.

وكان السفير البريطاني لدى إسرائيل، نيل ويغان، قد قدم أمس الاثنين اعتذارا علنيا لوزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، عن الحادث الذي حصل بقمة المناخ في غلاسكو، حيث لم تتمكن من دخول مجمع المؤتمرات بكرسيها المتحرك، وذلك لأسباب فنية تتعلق بطرق الوصول إلى القاعة، وبالتالي لم تشارك في أول يوم من المؤتمر، وهو ما أثار موجة كبيرة من الجدل.

بدوره أكد بينيت للحرار في حينها يوم أمس أن بقاءها خارج المجمع أمر غير مقبول بالنسبة له.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا