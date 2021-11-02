إصابة 13 شخصا في انفجار استهدف قوات الأمن في باكستان
Reuters
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أصيب 13 شخصا، اليوم الثلاثاء، في انفجار استهدف قوات الأمن في باكستان، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأعلنت الشرطة الباكستانية، إصابة 13 شخصا إثر انفجار عبوة ناسفة، بالقرب من سيارة كانت تنقل قوات أمنية في سوق بجنوب غرب باكستان.
قال مسؤول الشرطة، دين محمد حساني، إن الهجوم وقع في منطقة خاران بإقليم بلوشستان، وإن معظم الجرحى من المدنيين.
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
المصدر: أ ب
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