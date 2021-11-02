على هامش مؤتمر غلاسكو ميقاتي يلتقي بلينكن

التقى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو الاسكتلندية (بريطانيا).

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وخلال هذا اللقاء الذي يأتي وسط أزمة لبنانية خليجية على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، جدد أنتوني بلينكن "دعم استمرار جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وصولا إلى تنظيم الانتخابات النيابية في لبنان".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي "مواصلة دعم الجيش اللبناني والقطاعات التربوية والصحية والبيئية"، كما نقل "الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنها الرئيس، جو بايدن، للبنان ولاستقراره وتعافيه، تمهيدا لنهوضه من جديد".

من جانبه، عرض نجيب ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، رغم الظروف الصعبة على الصعد كافة، وعرض أيضا التحضيرات الحثيثة لأطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالبا "دعم الولايات المتحدة لهذا المسار".

هذا وكرر رئيس الحكومة اللبنانية ما كان أبلغه إلى الرئيس بايدن من شكر وتقدير لتعيين اللبنانية الأصل، ابنة مدينة طرابلس، سارة منقارة، مستشارة رئاسية (في البيت الأبيض) خاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدر: "الجديد"