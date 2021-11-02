ترامب يتحدث عن أكبر تغيير رآه في الكونغرس.. "إسرائيل فقدت سيطرتها عليه"

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن "أكبر تغيير رآه في الكونغرس، كان انتقال السلطة من المشرعين الواقعين تحت تأثير إسرائيل، إلى السياسيين المناهضين لإسرائيل".

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وفي تصريحات لبرنامج "570 KVI" الإذاعي، قال ترامب "إسرائيل سيطرت على الكونغرس في البلاد قبل 10 أو 15 عاما، وكان تأثيرها قويا جدا، أما اليوم، فأصبح الأمر على عكس ذلك تقريبا".

وانتقد ترامب إلهان عمر، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وأعضاء آخرين في ما يسمى بـ"فرقة" المشرعين الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس الأمريكي، الذين لديهم مواقف حازمة ضد السياسة المؤيدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب: "حسنا، أنت تعرف أن أكبر تغيير رأيته في الكونغرس هو أن إسرائيل كانت تمتلك الكونغرس حرفيا، أنت تفهم ذلك، قبل 10 - 15 عاما، وكان (تأثيرها) قويا للغاية، واليوم هو عكس ذلك تقريبا".

وأكمل: "لديك النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والنائبة إلهان عمر، وهؤلاء الأشخاص الذين يكرهون إسرائيل.. إنهم يكرهونها بشغف.. إنهم يسيطرون على الكونغرس، ولم تعد إسرائيل قوة في الكونغرس بعد الآن، إنه أمر رهيب.. لم أر مثل هذا التغيير من قبل".

هذا وأخبر المذيع ترامب أن الإسرائيليين متحمسون لإعادة انتخابه، وشاكرين لدوره في اتفاقات إبراهيم، التي وقعتها بلادهم أواخر العام الماضي مع دول عربية بينها الإمارات والبحرين، ومازحه ترامب قائلا: "قيل لي بمودة إنه يمكنني الترشح لمنصب رئيس الوزراء والفوز هناك (في إسرائيل).. لم أحصل على أصوات اليهود الذين تعتقدون أنني سأحصل عليه في هذا البلد (أمريكا)، كثير منهم لا يحبون إسرائيل، انظروا إلى صحيفة نيويورك تايمز".

من جهتها، أشارت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" إلى أن "المنظمة اليهودية الديمقراطية في أمريكا دانت تصريحات ترامب، لافتة إلى أن الرئيس السابق يواصل الترويج لنظريات "المؤامرة المعادية للسامية" حول ما يسمى بسيطرة إسرائيل على الكونغرس الأمريكي".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "I24"