سماع دوي انفجارين وإطلاق رصاص في العاصمة الأفغانية كابل
Reuters
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أفادت وكالة "رويترز"، بسماع دوي انفجارين قويين، اليوم الثلاثاء، أعقبهما صوت إطلاق رصاص، في العاصمة الأفغانية كابل.
يتبع..
أفادت وكالة "رويترز"، بسماع دوي انفجارين قويين، اليوم الثلاثاء، أعقبهما صوت إطلاق رصاص، في العاصمة الأفغانية كابل.
يتبع..
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