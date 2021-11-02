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سماع دوي انفجارين وإطلاق رصاص في العاصمة الأفغانية كابل

أخبار العالم

سماع دوي انفجارين وإطلاق رصاص في العاصمة الأفغانية كابل
Reuters
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أفادت وكالة "رويترز"، بسماع دوي انفجارين قويين، اليوم الثلاثاء، أعقبهما صوت إطلاق رصاص، في العاصمة الأفغانية كابل.

يتبع..

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