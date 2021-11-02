التغير المناخي .. دول تتعهد بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري

تعهدت عدة دول بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بشكل كبير، ووعدت بالوصول إلى مستوى "صفر انبعاثات الكربون" خلال السنوات القادمة.

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وتعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، بأن تسعى بلاده جاهدة لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري.

وقال في حديث إلى الصحفيين قبيل مغادرته إلى غلاسكو: "آمل أن أظهر للمجتمع الدولي عزم اليابان القوي على تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050 وتحقيق صافي انبعاثات صفري في جميع أنحاء آسيا".

في السياق نفسه، تعهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأن تصل بلاده إلى درجة "صفر انبعاثات الكربون" بحلول 2070، موضحا في كلمة له في قمة غلاسكو أن "هذا الهدف يمنح البلاد 10 سنوات أكثر من الصين، و20 سنة أكثر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

أما نيوزيلندا، فقد تعهدت أيضا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030. وقال وزير التغير المناخي النيوزيلندي، جيمس شو، إن "تلوث المناخ الذي تكون نيوزيلندا مسؤولة عنه في عام 2030 سيكون نصف ما هو عليه اليوم".

أيضا، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة العشرين بالعمل مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لخفض انبعاثات الميثان في جميع أنحاء العالم بنسبة 30 بالمائة بحلول العام 2030.

وأطلقت إدارة بايدن خطة موسعة لتقليل انبعاثات الميثان، حيث تستهدف القضاء على غازات الدفيئة التي تساهم بشكل كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري.

سيكون محور الإجراءات قيام وكالة حماية البيئة الأمريكية بتشديد لوائح الميثان لقطاع النفط والغاز على النحو المنصوص عليه في أحد الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن.

وكان رئيس وزراء حزب المحافظين في أستراليا، سكوت موريسون، قد أعلن أن بلاده تستهدف صافي انبعاثات صفرية لعام 2050، وذلك قبل أيام قليلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. وقال: "تنص الخطة على ما يعادل 13 مليار يورو من الاستثمارات، لكنها تعتمد إلى حد كبير على شراء حقوق التلوث والتقنيات التي يرى الخبراء أنها لم تثبت بعد".

في حين، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستعد برنامجا إقليميا لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر". وأعلن لدى ترأسه النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة "السعودية الخضراء" في الرياض، عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة، "لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء".

المصدر: أب + وكالات