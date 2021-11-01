بريطانيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت يوم الاثنين 40077 إصابة جديدة بكوفيد-19 و40 وفاة.

وكانت بريطانيا قد سجلت في اليوم السابق 38009 إصابات و74 وفاة بالمرض.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

المصدر: "رويترز"