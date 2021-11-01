بلغاريا ترسل 350 عسكريا إلى حدودها مع تركيا مع تزايد تدفق المهاجرين

أعلن وزير الدفاع البلغاري جورجي بانايوتوف أن بلاده أرسلت 350 عسكريا إلى حدودها مع تركيا اليوم الاثنين، لدعم الشرطة بسبب تزايد تدفق المهاجرين.

وقال الوزير في مقابلة مع تلفزيون "بي تي في" إنه "منذ الاثنين ينتشر جنود عند الحدود البلغارية التركية لدعم شرطة الحدود. تم إرسال 350 عنصرا مع 40 وحدة من المعدات".

وأوقفت بلغاريا أكثر من 6500 شخص دخلوا بشكل غير قانوني، غالبيتهم أفغان، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد خلال الفترة نفسها من العام 2020، وفق وزارة الداخلية.

ويغطي سياج من الأسلاك الشائكة، تضرر في بعض الأماكن، 259 كيلومترا من الحدود البلغارية التركية.

وكان البرلمان قد قرر في أغسطس إرسال 400 إلى 700 عسكري إلى حدود بلغاريا مع تركيا واليونان للمساعدة خصوصا في بناء حواجز.

المصدر: "أ ف ب"