اليونان تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

سجلت اليونان 5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة فيها أوائل العام الماضي.

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وحسب إحصاءات السلطات الصحية اليونانية فقد تم تسجيل 52 حالة وفاة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 15990 من بين 747595 إصابة بكوفيد-19.

وتعد اليونان من بين الدول التي سجلت أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي بنسبة الحاصلين على اللقاح، إذ تبلغ نسبة الذين حصلوا على اللقاح فيها نحو 60.5 في المئة.

المصدر: "رويترز"