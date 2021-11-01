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"فيسبوك" يعلن إزالة مئات الحسابات المرتبطة بحكومة نيكاراغوا

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Matthew Lewis
صورة تعبيرية
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قال موقع "فيسبوك" يوم الاثنين إنه أزال الشهر الماضي أكثر من 1000 حساب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، قيل إنها تدار من قبل حكومة نيكاراغوا والحزب الحاكم في البلاد.

وأوضح الموقع أن هدف الحسابات المحذوفة كان التلاعب المنسق بالخطاب العام عبر تضخيم المحتوى المؤيد للحكومة والمناهض للمعارضين.

وأضاف أن الحسابات المحذوفة كانت نشطة على المنصة منذ 2018 وكان يديرها بشكل أساسي موظفو TELCOR، وهي هيئة مراقبة الاتصالات في نيكاراغوا، وتعمل من مقر الخدمات البريدية في العاصمة ماناغوا.

المصدر: "رويترز"

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