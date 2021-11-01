الأمير تشارلز يدعو لإجراءات عاجلة في مواجهة التغير المناخي

دعا ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التغير المناخي، محذرا من أن "الوقت قد نفذ تماما".

وفي كلمة له خلال قمة "كوب 26" المناخية في غلاسكو، قال الأمير تشارلز إن وباء كوفيد -19 "أظهر لنا مدى الدمار الذي يشكله علينا التهديد العالمي العابر للحدود"، معتبرا أن "تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي لا يختلفان.. في الواقع هما يشكلان تهديدا وجوديا كبيرا".

وتوجه إلى قادة العالم المشاركين في القمة، بالقول: "أعلم أنكم جميعا تحملون عبئا ثقيلا على أكتافكم ولستم بحاجة إلي أن أخبركم أن عيون وآمال العالم عليكم"، مناشدا القادة للعمل معا لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن القطاع الخاص مستعد للعب دوره والعمل مع الحكومة لإيجاد طريق للمضي قدما"، مشددا على أنه "يجب خفض الانبعاثات بشكل عاجل واتخاذ إجراء لمعالجة الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي، بما في ذلك من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم".

المصدر: cnbc + abc news