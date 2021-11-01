حكومة هولندا تعلن الثلاثاء فرض قيود جديدة لاحتواء كورونا

أعلن وزير الصحة الهولندي، هوغو دي يونغ، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد ستفرض قيودا جديدة لمكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع في مسعى للحد من ارتفاع معدلات الإصابة.

وقال دي يونغ، خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكننا التهرب من ضرورة فرض قيود جديدة. عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات يرتفع بسرعة".

ولم يعط وزير الصحة تفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة التي قال إنه سيتم إعلانها غدا الثلاثاء.

وأفادت محطة "NOS" بأن من المرجح أن تطلب الحكومة الالتزام بوضع الكمامات في العديد من الأماكن العامة وتوسع استخدام "جواز كورونا" الذي يقدم دليلا على أخذ لقاح "كوفيد-19" أو اختبار حديث سلبي لفيروس كورونا.

وترتفع الإصابات بفيروس كورونا في هولندا منذ شهر وبلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ يوليو، ووصلت الإصابات الاثنين إلى 7700 حالة بارتفاع 45% عما كانت عليه قبل أسبوع.

وأُلغيت معظم قيود فيروس كورونا بهولندا في 25 سبتمبر مع اشتراط تقديم "جواز كورونا" من جانب رواد الحانات أو المطاعم أو النوادي أو الأحداث الثقافية.

المصدر: "رويترز"