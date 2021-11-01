استطلاع: 30% من الجمهوريين يعتبرون أن العنف ضروري لإنقاذ الولايات المتحدة

كشف استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من ثلث الجمهوريين يعتقدون أن العنف قد يكون ضروريا "لإنقاذ" الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون في Public Religion Research Institute، وهي مؤسسة غير ربحية، أن 30% من الجمهوريين وافقوا على العبارة: "نظرا لأن الأمور قد خرجت عن المسار الصحيح، لذلك قد يضطر الوطنيون الأمريكيون الحقيقيون إلى اللجوء إلى العنف من أجل إنقاذ البلاد".

ومن بين المستطلعين الذين يعتبرون أن انتخابات 2020 سرقت من الرئيس السابق دونالد ترامب، يعتقد 39% أن العنف قد يكون مطلوبا.

أما بالنسبة إلى الديمقراطيين، فقد وافق على 11% من الديمقراطيين على "إمكانية استخدام العنف لإنقاذ البلاد"، فيما وافق 17% من المستقلين على الجملة.

المصدر: "الغارديان"