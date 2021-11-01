نشطاء مناخ: قادة العالم يكتفون بالتفاخر والخطابة لمعالجة أزمة المناخ ونطالب بتحركات ملموسة

وضع عدد من نشطاء المناخ أقنعة قادة العالم لتبدو المجموعة كإحدى فرق موسيقى القرب الإسكتلندية التقليدية فيما كان الزعماء يشاركون بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو.

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وارتدى نشطاء منظمة "أوكسفام" التنانير الإسكتلندية، وقالوا إن "قادة العالم بحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير وعدم الاكتفاء بالتفاخر والخطابة لمعالجة أزمة المناخ".

وقالت مديرة سياسات المناخ بمنظمة "أوكسفام" نافكوتي دابي: "هؤلاء القادة بدلا من أن يقلصوا الانبعاثات ويضعوا العالم على مسار أكثر أمانا، يكتفون بالتفاخر والخطابة ضقنا ذرعا بالخطابة والوعود الفارغة، ما نطلبه هو تحركات ملموسة.

وأضافت دابي: نريد تمويلا للمناخ، الدول الفقيرة تحتاج تمويلا لمواجهة تغيرات المناخ، المجتمعات الأكثر عرضة للخطر بحاجة لتمويل مناخ، ويجب أن يكونوا قادة العالم جادين في هذا الصدد، في دعم الدول الأكثر عرضة للخطر، كي تتمكن من التكيف مع أسوأ آثار أزمة المناخ".

ويجتمع أكثر من 120 من قادة العالم، اليوم الاثنين، في غلاسكو في قمة تمثل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنب وقوع كارثة بيئية وشيكة.

المصدر: "أسوشيتد برس"