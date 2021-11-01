جونسون: الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا فشلنا في غلاسكو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أموال القطاع الخاص ضرورية لمساعدة الدول النامية على إزالة الكربون من اقتصاداتها، وإن "الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا فشلنا في غلاسكو".

وفي كلمة خلال افتتاح قمة COP26 في غلاسكو، أعرب جونسون عن اعتقاده بأن القمة قد تنجح، محذرا من غضب شعبي "لا يمكن احتواؤه" في حال فشل القمة.

وقال إن "غضب ونفاد صبر العالم لن يكون من الممكن احتواؤه، إلا اذا جعلنا مؤتمر كوب26 هذا في غلاسكو اللحظة التي ننتقل فيها الى الجد بشأن التغير المناخي، وهذا يشمل الفحم والسيارات والمال والأشجار"، مشيرا إلى أن "الدول المتقدمة قدمت تعهدا في عام 2020 بقيمة 100 مليار دولار سنويا، إلا أن الوفاء بهذا التعهد لن يحصل قبل عام 2023".

وأضاف: "لا نستطيع ولن ننجح من خلال الإنفاق الحكومي وحده.. نحن الموجودون هنا في هذه الغرفة اليوم يمكن أن نوزع مئات المليارات، ولكن السوق بها مئات التريليونات، والمهمة الآن هي العمل معا لمساعدة أصدقائنا على إزالة الكربون".

وأعلن جونسون أنه "بحلول 2030 سننهي بيع السيارات التي تعتمد على الوقود"، معتبرا أنه "كلما فشلنا في اتخاذ تدابير لوقف التغير المناخي فإن مدنا عدة ستزول".

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"