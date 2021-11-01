رئيس قيرغيزستان مضطر للسفر إلى قمة المناخ بطائرة مستأجرة
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رفضت السلطات البريطانية منح تصريح لطائرة رئيس قيرغيزستان بالهبوط في مطاراتها لحضور قمة المناخ في غلاسكو باسكتلندا (بريطانيا)، وذلك لأسباب فنيةا.
وبررت لندن هذا الإجراء بأن طائرة رئيس قيرغيزستان، وهي من طراز " توبوليف 154" لا تتوافق مع المعايير الفنية للاتحاد الأوروبي.
وجرى مسبقا إخطار الرئيس القرغيزي، سادر جباروف، بشأن عدم إمكانية هبوط هذا النوع من الطائرات، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لرئيس قيرغيزستان.
واضطرت الرئاسة في قيرغيزستان إلى استئجار طائرة خاصة من طراز "Embraer Lineage 1000"، تعود إلى شركة من دبي.
المصدر: سبوتنيك
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