 
مباشر

الدفاع التركية: إلقاء القبض على 471 شخصا حاولو دخول البلاد بطرق غير قانونية

أخبار العالم

الدفاع التركية: إلقاء القبض على 471 شخصا حاولو دخول البلاد بطرق غير قانونية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmwc

أعلنت الدفاع التركية إلقاء القبض على 471 شخصا بينهم 38 "إرهابيا" أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير قانونية.

وقالت الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، بينار قره، في العاصمة أنقرة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "تم إلقاء القبض على 471 شخصا بينهم 38 إرهابيا أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطرق غير قانونية.. إن القوات المسلحة التركية تواصل بحزم مطارة الإرهابيين داخل وخارج حدود البلاد".

إقرأ المزيد
تركيا تعلن القبض على إرهابيين بتهمة اعتزامهم استهداف دور عبادة ومؤسسات حكومية بالبلاد
تركيا تعلن القبض على إرهابيين بتهمة اعتزامهم استهداف دور عبادة ومؤسسات حكومية بالبلاد

وأضافت أن "القوات التركية تمكنت خلال شهر أكتوبر المنصرم، من تحييد 279 إرهابيا داخل وخارج البلاد، وأنها حيدت 169 إرهابيا في مناطق عملياتها داخل الأراضي السورية".

المصدر: الأناضول

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا