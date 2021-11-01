بدء تدريبات جوية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

قال مسؤول عسكري في سيئول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا اليوم الاثنين تدريبات جوية مشتركة.

وتستمر التدريبات، التي لم يتم الإعلان عنها رسميا ولا عن اسمها، خمسة أيام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن كل جانب أرسل نحو 100 طائرة، منها مقاتلات إف-15 وإف-16 من كوريا، وإف-16 أرسلتها واشنطن، ولكن لن يشارك في التدريبات أي جنود أو عتاد من البر الرئيسي الأمريكي.

وأحجم متحدث باسم القوات الجوية في كوريا الجنوبية عن تأكيد التقرير.

وتأتي التدريبات بعد أن أجرت كوريا الشمالية اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة، وذلك في أحدث تجربة من سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة.

والتدريبات الكورية الجنوبية - الأمريكية التي أطلق عليها في السابق "فيجيلانت إيس" جمعت ذات مرة عشرات الآلاف من الجنود ومئات الطائرات المقاتلة المتطورة والقاذفات وطائرات حربية أخرى.

لكن برنامج التدريبات تقلص منذ عام 2017 لتسهيل المحادثات الرامية إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز