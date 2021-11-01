مناورات مفاجئة لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في الشمال

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه بدأ صباح اليوم امتحان هيئة الأركان المفاجئ لفحص كفاءة وجاهزية قوات الاحتياط في القيادة الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش : "بدأ صباح اليوم امتحان هيئة الأركان المفاجئ لفحص كفاءة وجاهزية قوات الاحتياط في القيادة الشمالية".

ولفت البيان إلى أنه "خلال المناورة سيتم إجراء اتصالات وإرسال رسائل نصية لاستدعاء جنود الاحتياط ومتابعة الاندماج في وحداتهم، وستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية في الشمال".

المصدر: RT