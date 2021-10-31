وكالة: إعطاء أكثر من 7  مليارات جرعة من لقاحات كورونا في العالم

أفادت وكالة "تاس" الروسية استنادا إلى التصريحات الرسمية لحكومات الدول وإحصاءات وسائل الإعلام، بتجاوز عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المقدمة في العالم مستوى 7 مليار جرعة.

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ونقلت الوكالة، فجر الاثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 7.001 مليار جرعة من اللقاحات المختلفة ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم.

وأوضحت أن أكثر من نصف هذا العدد يأتي من نصيب 3 دول فقط وهي الصين بـ2.3 مليار جرعة والهند بـ1.1 مليار تطعيم والولايات المتحدة بـ0.4 مليار عملية حقن.

وأشارت الوكالة مع ذلك إلى أنه لا توجد إمكانية لحساب عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد المرض لأن الإحصاءات في الكثير من الدول تعكس فقط حصيلة الجرعات التي تم إعطاؤها.

لكن في روسيا أعلنت السلطات لصحية أن عدد الملقحين بالكامل يبلغ الآن أكثر من 50.9 مليون شخص بينما تم تطعيم 56.8 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل.

المصدر: "تاس"